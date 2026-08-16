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16 августа, 08:58

Урожай портится за считаные дни? Пять правил помогут сделать помидоры долгожителями

Садовод Воронова: Помидоры дольше сохранятся, если не мыть их после сбора

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Edijs K

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Edijs K

Помидоры дольше останутся свежими, если собирать их сухими, оставлять плодоножку и не мыть перед закладкой. Такими советами поделилась эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Снимать урожай лучше в ясный день ближе к полудню, когда исчезнет ночная влага. После полива делать этого не стоит. Протирать плоды тоже не нужно: так можно повредить естественный защитный слой.

Переспелые экземпляры быстро трескаются и загнивают, поэтому оптимальный момент — начало окрашивания. Зелёные томаты способны дозреть уже после сбора, однако их вкус может оказаться менее насыщенным.

Хранить овощи советуют в один слой, в сухом, прохладном и тёмном месте. Лучше всего лежат небольшие сорта, тогда как крупные желательно переработать в течение примерно десяти дней.

«Далее необходимо регулярно проверять, не появилось ли подгнивших плодов, и сразу извлекать их», — предупредила специалист.

Излишки урожая можно заморозить, завялить или законсервировать в собственном соку. При нагревании содержащийся в томатах ликопин не исчезает, а становится более доступным для усвоения, заключила эксперт в беседе с «Москвой 24».

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Ранее Life.ru рассказывал, как правильно подготовить погреб к хранению урожая и не потерять запасы из-за сырости и плесени. Перед закладкой овощи советуют перебрать, обеспечить вентиляцию и не размещать их непосредственно на бетонном полу.

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Владимир Озеров
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