Из-за российских ударов по военным и инфраструктурным объектам Украина лишилась миллиардов долларов. Об этом в беседе с ТАСС рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

По его словам, российские военные продолжат уничтожать всё, что помогает Киеву вести боевые действия. Генерал отметил, что экономические потери украинской стороны уже очень заметны.

«Миллиарды долларов у них улетели в трубу из-за нашей работы, [ударов], которые наращиваются ежедневно», — заявил он.

Алаудинов добавил, что чем активнее действуют российские силы, тем громче будут возмущения со стороны Украины. По его словам, задача сейчас — довести до конца работу, которую уже выполняют на высоком уровне.

А ранее Минобороны России сообщило о поражении военных аэродромов и объектов, которые используются украинской армией. Удары пришлись по топливно-энергетической и транспортной инфраструктуре, работающей в интересах ВСУ. Кроме того, под огонь попали склады с ударными беспилотниками и комплектующими для их производства, а также места временного размещения украинских подразделений и иностранных наёмников.