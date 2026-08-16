Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 08:29

«Улетели в трубу»: Генерал раскрыл, во что обошлись Киеву удары Армии России

Алаудинов: Украина потеряла миллиарды долларов из-за ударов России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karasev Viktor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karasev Viktor

Из-за российских ударов по военным и инфраструктурным объектам Украина лишилась миллиардов долларов. Об этом в беседе с ТАСС рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

По его словам, российские военные продолжат уничтожать всё, что помогает Киеву вести боевые действия. Генерал отметил, что экономические потери украинской стороны уже очень заметны.

«Миллиарды долларов у них улетели в трубу из-за нашей работы, [ударов], которые наращиваются ежедневно», — заявил он.

Алаудинов добавил, что чем активнее действуют российские силы, тем громче будут возмущения со стороны Украины. По его словам, задача сейчас — довести до конца работу, которую уже выполняют на высоком уровне.

«Бьём, раз слов не понимают»: «Кинжалы» и «герани» покарали Киев за детей Геленджика
«Бьём, раз слов не понимают»: «Кинжалы» и «герани» покарали Киев за детей Геленджика

А ранее Минобороны России сообщило о поражении военных аэродромов и объектов, которые используются украинской армией. Удары пришлись по топливно-энергетической и транспортной инфраструктуре, работающей в интересах ВСУ. Кроме того, под огонь попали склады с ударными беспилотниками и комплектующими для их производства, а также места временного размещения украинских подразделений и иностранных наёмников.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar