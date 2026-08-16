Врач написал в личку: Юрист объяснил, почему это грубое нарушение и как себя защитить

Врач не вправе использовать телефон пациента из медицинской карты для знакомства или другой личной переписки, поскольку такие действия могут нарушать правила обработки персональных данных и затрагивать врачебную тайну. Об этом РИАМО рассказал управляющий партнёр коллегии адвокатов Андрей Сергеев.

Номер человек сообщает медицинской организации для оказания помощи, а не доктору для частного общения. Поэтому перенос контакта из служебной базы в личный телефон, по словам юриста, выходит за первоначальную цель сбора сведений.

«Возражение «я же ничего не разглашал, я сам написал» не работает», — подчеркнул он.

Ответственность, как объяснил адвокат, может возникнуть уже из-за использования информации не по назначению, даже если её не передавали посторонним. В зависимости от обстоятельств речь может идти об административных санкциях, а в отдельных случаях — и об уголовном преследовании.

Если подобное произошло, специалист советует сохранить переписку и сведения о звонках, письменно потребовать прекратить контакты и удалить неправомерно используемые данные. Также можно обратиться к руководству клиники, в Роскомнадзор и Росздравнадзор, а при угрозах — в полицию.

Ранее Life.ru разбирал, какая ответственность грозит за незаконное использование и распространение чужих персональных данных. В частности, риски возникают у сотрудников, которые получают доступ к клиентским базам по работе, а затем используют содержащиеся там сведения не по служебному назначению.