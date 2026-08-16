ПВО сбили 13 БПЛА над Калужской областью, повреждена квартира в жилом доме

Ночью над Калужской областью силы ПВО уничтожили 13 беспилотников, при этом в Калуге пострадала одна из квартир жилого дома. Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша в своём Telegram-канале.

«Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 13 БПЛА над территориями Бабынинского, Ферзиковского, Дзержинского, Жиздринского, Кировского, Малоярославецкого, Перемышльского и Износковского муниципальных округов, а также на окраине Калуги», — написал глава области.

По его данным, обломки дрона разбили остекление квартиры в одной из многоэтажек Калуги. Жильцов вывели из дома и разместили во временном пункте. Никто не пострадал.

Как добавил Шапша, на местах падения работают оперативные группы.

Также ранее над Калужской областью силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников. Тогда, по словам губернатора, дроны уничтожали вечером и ночью над Боровским, Кировским, Людиновским и Тарусским округами, а также на окраинах Калуги и Обнинска. Из-за атаки в одном из населённых пунктов Людиновского округа повредило остекление местной школы. Пострадавших не было.