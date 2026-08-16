Не садитесь и не пилите: Как «капкан лешего» может сработать от одного движения

Поваленное ветром дерево может оставаться смертельно опасным даже после падения: достаточно небольшого толчка, чтобы многокилограммовый ствол внезапно пришёл в движение. Такой лесной феномен называют «капканом лешего», рассказал РИАМО научный сотрудник ФБУ ВНИИЛМ Святослав Бельков.

«Капканом лешего» часто называют свежие ветровалы — деревья, которые при падении вывернулись из земли, и часть корней осталась в почве. Распространенный миф гласит, что корни натягиваются, как стальные тросы, и накапливают огромную потенциальную энергию», — пояснил он.

Ветровал может зависнуть на соседней кроне, ветках или рельефе, превратившись в огромный рычаг. Просевшая земля или сломавшаяся опора способны в один момент нарушить равновесие.

Такие деревья могут представлять серьёзную угрозу. Особенно рискованно пытаться распилить ствол: изменение распределения массы может заставить корневую часть резко вернуться назад.

Не стоит также садиться на поваленное дерево, раскачивать его, обламывать сучья или наносить удары. Иногда даже веса человека или небольшой вибрации хватает, чтобы вся конструкция обрушилась.

Ранее Life.ru показывал последствия мощного шторма в Самарской области, где ветер валил деревья на автомобили и перекрывал ими дороги. Непогода сопровождалась шквалами до 25–27 м/с, ливнем и градом.