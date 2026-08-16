В Крыму более 30 населённых пунктов останутся без воды

В Крыму ожидаются перебои с водоснабжением сразу в нескольких десятках населённых пунктов 16 августа. Об этом сообщили на предприятии «Вода Крыма».

До 17:00 частично ограничат подачу воды в селе Пшеничное Джанкойского района. Причиной станут ремонтные работы.

Кроме того, из-за аварии на сетях «Крымэнерго» возможны перебои или полное отсутствие водоснабжения в Старом Крыму, Кировском, Абрикосовке, Бабенкове, Криничках, Матросовке, Владиславовке, Журавках и других населённых пунктах.

Ограничения также затронут Новопокровку, Золотое Поле, Льговское, Долинное, Пруды, Партизаны, Первомайское, Изобильное, Изюмовку, Отважное, Садовое, Приветное и Айвазовское.

В списке также Синицыно, Васильковое, Красновка, Токарево, Шубино, Яркое Поле, Красносельское, Ореховка, Софиевка, Трудолюбовка и Приморский — район Башня.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов извинился перед жителями за перебои с горячей и холодной водой. По его словам, подачу ресурса планируют восстановить в течение недели после опрессовки сетей. Причиной сбоя стало загрязнение воды в Волчихинском водохранилище, из-за которого на восьми из 20 фильтров образовался налёт.