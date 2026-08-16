До Днепра и Причерноморья: В подполье рассказали, в каком году закончится СВО

Боевые действия на Украине могут завершиться примерно в 2028 году, если российские войска выйдут к Днепропетровску и установят контроль над Причерноморьем. Об этом «Царьграду» заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Лебедев считает, что нынешняя тактика ударов ВС РФ направлена прежде всего на нарушение украинской логистики. По его словам, полностью остановить производство вооружений невозможно, поскольку значительная часть предприятий, работающих на ВСУ, расположена за пределами страны. Поэтому ключевой задачей становится затруднение доставки грузов к линии фронта.

В качестве одного из важнейших направлений он выделил черноморские порты. Собеседник издания полагает, что потеря Украиной доступа к ним резко ограничит её экономические и военные возможности.

«Причерноморье будет наше. И это будет один из самых главных рычагов давления на противника для заключения если не стабильного мира, то более стабильного перемирия. У Украины будет совсем мало вариантов, чтобы оплачивать войну», — отметил подпольщик.

При этом даже после прекращения крупных боевых действий эксперт не ждёт быстрой нормализации отношений. Он допускает длительную напряжённость на границе и считает, что заметное изменение общественных настроений потребует десятилетий.

Ранее Life.ru сообщал, что устанавливать конкретный дедлайн завершения СВО сейчас невозможно. В Кремле подчёркивали, что сроки зависят от развития ситуации и достижения поставленных целей.