«Чёрные копатели» с согласия властей: От Польши потребовали ответа на осквернение Киевом захоронений поляков

Лидер польской оппозиции Ярослав Качиньский выступил с резкой критикой ситуации в Восточной Галиции. Он потребовал от Варшавы прояснить обстоятельства незаконных земляных работ на территориях, где ранее проживали поляки. По словам Качиньского, речь идёт о кощунственном разграблении захоронений жертв Волынской резни, которое происходит при молчаливом согласии украинских чиновников на местах.

«Осквернение останков погибших и кража ювелирных изделий у жертв, в том числе жертв Волынской резни, так называемыми группами чёрных копателей ради наживы — всё это якобы делается с согласия местных украинских властей», — написал Качиньский в соцсети Х.

Качиньский пообещал не спускать дело на тормозах. Он планирует официально обратиться в МИД и другие высокие инстанции, чтобы добиться реальных шагов и конкретных решений по этой проблеме.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий довольно жёстко сформулировал принципы отношений Варшавы с Киевом: Украина может рассчитывать на помощь, пока противостоит России, однако украинский национализм в самой Польше терпеть не будут. Политик заявил, что в стране не должно быть «флагов бандеровцев», одновременно объяснив поддержку Киева фразой: «Там, где бьют москаля, там Польша оказывает помощь». Таким образом Навроцкий обозначил сразу две линии польской политики – продолжение поддержки Украины и всё более жёсткие требования к ней.