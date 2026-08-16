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16 августа, 09:22

Офицер Гоча описал тактику парных дронов ВСУ для отчётов об ударах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Украинские военные запускают беспилотники группами, чтобы фиксировать результаты своих ударов. Об этом ТАСС рассказал боец спецполка полиции МВД по ЛНР с позывным Гоча.

По его словам, первый дрон ведёт цель и наносит удар, а идущий следом аппарат снимает попадание на тепловизор.

«Первый летит, ведёт цель, атакует её. Второй, который летит за ним, 500 метров — километр, фиксирует на тепловизор его попадание. То есть, грубо говоря, они себе делают отчёт, подтверждение того, что они попали», — пояснил он.

Расстояние между машинами достигает от 500 метров до километра. Гоча добавил, что остальные беспилотники в группе действуют по такой же схеме.

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До этого в Минобороны России сообщили об ударе по складу ударных дронов ВСУ в Черниговской области. По данным ведомства, целью стал объект в населённом пункте Пекуровка, где противник хранил и готовил к запуску беспилотники. Для атаки применялись дроны «Герань-4 сикер» под управлением расчётов войск беспилотных систем. Поражение цели подтвердили средствами объективного контроля.

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Вероника Бакумченко
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