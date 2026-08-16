Офицер Гоча описал тактику парных дронов ВСУ для отчётов об ударах

Украинские военные запускают беспилотники группами, чтобы фиксировать результаты своих ударов. Об этом ТАСС рассказал боец спецполка полиции МВД по ЛНР с позывным Гоча.

По его словам, первый дрон ведёт цель и наносит удар, а идущий следом аппарат снимает попадание на тепловизор.

«Первый летит, ведёт цель, атакует её. Второй, который летит за ним, 500 метров — километр, фиксирует на тепловизор его попадание. То есть, грубо говоря, они себе делают отчёт, подтверждение того, что они попали», — пояснил он.

Расстояние между машинами достигает от 500 метров до километра. Гоча добавил, что остальные беспилотники в группе действуют по такой же схеме.

До этого в Минобороны России сообщили об ударе по складу ударных дронов ВСУ в Черниговской области. По данным ведомства, целью стал объект в населённом пункте Пекуровка, где противник хранил и готовил к запуску беспилотники. Для атаки применялись дроны «Герань-4 сикер» под управлением расчётов войск беспилотных систем. Поражение цели подтвердили средствами объективного контроля.