«В эту игру можно играть вдвоём»: Чем Киеву аукнулись атаки на склады WB

Россия располагает значительно большими возможностями для ударов по логистической инфраструктуре Украины, поэтому подобная тактика может обернуться для Киева гораздо более тяжёлыми последствиями. Такое мнение в беседе с «Царьградом» высказал военный эксперт Евгений Михайлов.

Поводом стали российские удары по транспортно-логистическим объектам Киева и области. Минобороны РФ заявляло, что среди поражённых целей были центры, использовавшиеся для хранения комплектующих БПЛА и продукции двойного назначения.

Михайлов рассматривает эти действия в контексте недавних атак беспилотников на объекты Wildberries в России. По его оценке, украинская инфраструктура более компактна, а возможности ПВО ограничены, поэтому ущерб для местного бизнеса при дальнейшем обмене подобными ударами окажется чувствительнее.

«Вот мы и бьём, показываем, что в эту игру можно играть вдвоём», — заявил эксперт.

Он считает, что атаки на российские коммерческие объекты в итоге лишь расширили перечень уязвимых целей на украинской стороне.

Ранее Life.ru сообщал о пожаре в сортировочном центре Wildberries в Тульской области после падения беспилотника. По предварительным данным на тот момент, один человек получил ранение, погибших не было.