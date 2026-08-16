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16 августа, 09:56

«В эту игру можно играть вдвоём»: Чем Киеву аукнулись атаки на склады WB

Военэксперт Михайлов: РФ бьёт по логистике Украины в ответ на атаки по WB

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Россия располагает значительно большими возможностями для ударов по логистической инфраструктуре Украины, поэтому подобная тактика может обернуться для Киева гораздо более тяжёлыми последствиями. Такое мнение в беседе с «Царьградом» высказал военный эксперт Евгений Михайлов.

Поводом стали российские удары по транспортно-логистическим объектам Киева и области. Минобороны РФ заявляло, что среди поражённых целей были центры, использовавшиеся для хранения комплектующих БПЛА и продукции двойного назначения.

Михайлов рассматривает эти действия в контексте недавних атак беспилотников на объекты Wildberries в России. По его оценке, украинская инфраструктура более компактна, а возможности ПВО ограничены, поэтому ущерб для местного бизнеса при дальнейшем обмене подобными ударами окажется чувствительнее.

«Вот мы и бьём, показываем, что в эту игру можно играть вдвоём», — заявил эксперт.

Он считает, что атаки на российские коммерческие объекты в итоге лишь расширили перечень уязвимых целей на украинской стороне.

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Ранее Life.ru сообщал о пожаре в сортировочном центре Wildberries в Тульской области после падения беспилотника. По предварительным данным на тот момент, один человек получил ранение, погибших не было.

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Владимир Озеров
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