«Лекарство-убийца»: В бальзаме «Винилин» обнаружили яд — пять серий срочно изымают

В бальзаме «Винилин», которым обрабатывают раны и лечат гастрит и язву, обнаружили опасное вещество — из аптек изымают сразу пять серий препарата. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

В лекарстве тульской фармацевтической фабрики нашли н-бутанол, он же бутиловый спирт. Это соединение способно раздражать кожу, глаза и слизистые. Если вдыхать его пары, могут появиться кашель, головокружение, головная боль и сонливость. При попадании внутрь возможны тошнота, рвота и боли в животе, а большая доза грозит тяжёлым отравлением, сбоями в работе нервной системы, а также поражением печени и почек.

Речь идёт о «Винилине (Шостаковского бальзам)» в упаковках по 50 граммов. Его наносят на ожоги, гнойные и плохо заживающие раны, а также пьют при болезнях желудка и двенадцатиперстной кишки.

На фабрике решили вывести бракованные партии из оборота. Росздравнадзор распорядился проконтролировать, чтобы их убрали из аптек.

Ранее Росздравнадзор отозвал две партии «Индапамида» дозировкой 2,5 миллиграмма. В капсулах российского производителя ООО «Промед» из упаковок по 30 штук нашли превышение по бактериям, дрожжам и плесени. Сначала ведомство запретило продавать и применять две серии, а затем изготовитель отозвал их полностью. Оставшиеся упаковки должны изъять и уничтожить.