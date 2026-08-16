Тарелка раздора: На свадьбе россиянка устроила драку с мужчиной из-за порции еды

Житель Белгородской области отсудил компенсацию у гостьи свадьбы, которая ударила его во время застолья. Подробности дела содержатся в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

Конфликт произошёл в 2025 году на базе отдыха, где отмечали свадьбу. Нетрезвая девушка не поделила с мужчиной еду и в итоге ударила его кулаком по лицу, а также хватала за руки. У пострадавшего остались синяк на челюсти и ссадины.

Нарушительницу привлекли к административной ответственности за побои и оштрафовали на 5 тысяч рублей. В суде она признала вину, сославшись на алкогольное опьянение и эмоциональное состояние.

Позже мужчина обратился с иском о компенсации морального вреда. Он отметил, что инцидент развернулся на глазах супруги и других гостей, испортил праздник, а затем ему пришлось участвовать в полицейских и судебных разбирательствах. При этом извинений от обидчицы он так и не получил.

Суд встал на сторону истца. Девушке придётся выплатить 7 тысяч рублей за моральный вред, 10 тысяч рублей на оплату представителя и ещё 14 тысяч рублей на покрытие юридических расходов.

Ранее сообщалось, что в южнокорейском Пусане суд приговорил 70-летнего мужчину к двум годам лишения свободы условно за кражу денежных конвертов на свадебной церемонии. Преступление было совершено в районе Чин-гу. Злоумышленник зашёл в церемониальный зал, представился приглашённым гостем и забрал со стойки регистрации 17 подарочных конвертов. В каждом из них лежало по 10 тысяч вон. В ходе следствия мужчина выплатил молодожёнам около 1,2 миллиона вон в качестве компенсации, что составляет примерно 56 тысяч рублей. Пострадавшие приняли эти деньги.