В Польше сгорел деревянный костёл Святого Николая 1667 года постройки

В польском Саноке сгорел деревянный костёл Святого Николая, построенный в 1667 году. Пожар произошёл на территории музея под открытым небом, сообщает Polsat News.

Огонь охватил сразу три здания музейного комплекса. Спасателям удалось взять возгорание под контроль, после чего распространение пламени прекратилось.

Исторический костёл полностью уничтожен. Позднее огонь перекинулся ещё на два расположенных рядом здания.

По данным пожарных, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее два спальных корпуса детского лагеря сгорели в посёлке Цвелодубово Ленинградской области. Детей и персонал успели эвакуировать до прибытия пожарных, пострадавших нет. После тушения выгоревшие здания разобрали.