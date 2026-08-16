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16 августа, 10:23

«Только прагматичное партнёрство»: Кобяков объяснил, на каких условиях в РФ ждут Запад

Кобяков назвал условия возвращения западного бизнеса в Россию

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Возвращение западных компаний, покинувших российский рынок, стоит оценивать прежде всего как выгодное для обеих сторон сотрудничество. Об этом рассказал советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков в беседе с ТАСС.

По его словам, иностранных специалистов имеет смысл привлекать для совместной работы над сложной и капиталоёмкой переработкой. Кобяков также отметил, что зарубежные эксперты могли бы участвовать в развитии фундаментальной и прикладной науки, в том числе в корпоративном сегменте, по принципу «win-win».

«Вот нехитрые условия и направления. Только прагматичное партнёрство», — добавил Кобяков.

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Также ранее Кобяков сообщил, что участие в ВЭФ-2026 подтвердили делегации из многих стран, среди которых Китай, Индия, ОАЭ, Япония и Бангладеш. Он подчеркнул, что форум превратился в одно из главных событий международного делового календаря, куда стремятся попасть представители власти и бизнеса со всего мира. В прошлом году площадку посетили около 8 тысяч человек из 75 государств, и в этом году организаторы рассчитывают на не менее широкое представительство.

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Вероника Бакумченко
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