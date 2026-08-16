«Только прагматичное партнёрство»: Кобяков объяснил, на каких условиях в РФ ждут Запад

По его словам, иностранных специалистов имеет смысл привлекать для совместной работы над сложной и капиталоёмкой переработкой. Кобяков также отметил, что зарубежные эксперты могли бы участвовать в развитии фундаментальной и прикладной науки, в том числе в корпоративном сегменте, по принципу «win-win».

Также ранее Кобяков сообщил, что участие в ВЭФ-2026 подтвердили делегации из многих стран, среди которых Китай, Индия, ОАЭ, Япония и Бангладеш. Он подчеркнул, что форум превратился в одно из главных событий международного делового календаря, куда стремятся попасть представители власти и бизнеса со всего мира. В прошлом году площадку посетили около 8 тысяч человек из 75 государств, и в этом году организаторы рассчитывают на не менее широкое представительство.