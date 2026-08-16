Никитин поздравил работников и ветеранов воздушного флота России

Министр транспорта Андрей Никитин поздравил работников и ветеранов авиационной отрасли с Днём воздушного флота России. В обращении, опубликованном Минтрансом, он отметил вклад нескольких поколений авиаторов в развитие отечественной авиации.

По словам главы ведомства, сегодня традиции отрасли продолжают более 200 тысяч специалистов. За каждым полётом стоит работа пилотов, испытателей, механиков и представителей множества других профессий.

Никитин подчеркнул, что российская авиация имеет богатую историю. Ещё в начале XX века разработки Александра Кудашева, Якова Гаккеля и Игоря Сикорского задавали направления развития воздухоплавания, а самолёты «Русский витязь» и «Илья Муромец» стали знаковыми проектами своего времени.

«Спасибо каждому из вас за преданность небу и высочайшую самоотдачу, готовность быть примером для следующих поколений работников воздушного флота», — обратился министр к ветеранам отрасли.

Глава Минтранса пожелал авиаторам новых профессиональных высот. День воздушного флота России традиционно отмечается в третье воскресенье августа, в 2026 году праздник пришёлся на 16 августа.

Ранее Андрей Никитин доложил о стабильной работе транспортного комплекса России. По его словам, аэропорты и другие ключевые объекты функционировали штатно, а ситуацию в гражданской авиации Минтранс оценивал как контролируемую.