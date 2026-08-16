Россиянка Штатнова забрала золото на юниорском ЧМ по синхронному плаванию

Российская синхронистка Екатерина Штатнова стала победительницей юниорского чемпионата мира в Будапеште, показав лучший результат в сольной произвольной программе (283,3826 балла). Серебряную медаль завоевала представительница Испании Найя Альварес Висенте, бронза досталась китаянке Чжоу Куньи.

Завершение юниорского первенства мира запланировано на 16 августа. Российская сборная принимает участие в турнире с использованием государственной символики: национального флага и гимна.

Ранее российские синхронистки завоевали золото в акробатической программе на юниорском чемпионате мира. За своё выступление команда получила 232,2147 балла и уверенно заняла первое место. Серебро досталось представительницам Казахстана, набравшим 203,0926 балла. Тройку сильнейших замкнули белоруски с результатом 200,9777.