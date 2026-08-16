Ким Чен Ын ответил Путину на поздравление с годовщиной освобождения КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил ответную телеграмму президенту России Владимиру Путину в связи с 81-й годовщиной освобождения Кореи от японской оккупации. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

В послании Ким Чен Ын отдельно отметил роль Красной армии в освобождении страны. Он заявил, что подвиги советских военнослужащих навсегда останутся частью истории КНДР.

«В священной истории освобождения родины нашего народа [...] запечатлены яркие подвиги солдат Красной армии, которые доблестно сражались в священной борьбе против совместных врагов», — говорится в телеграмме.

Северокорейский лидер также подчеркнул значение отношений с Россией. По его словам, между двумя странами сохраняется традиция дружбы и совместной борьбы за справедливость, которая, как он считает, создаёт основу для дальнейшего развития двусторонних связей.

Ким Чен Ын выразил уверенность, что под руководством Владимира Путина Россия продолжит защищать свой суверенитет, интересы безопасности и территориальную целостность. В завершение северокорейский лидер пожелал российскому президенту крепкого здоровья и успехов в работе.

Напомним, Владимир Путин и Дмитрий Медведев направили Ким Чен Ыну поздравительные телеграммы по случаю годовщины освобождения Кореи от японской оккупации. Путин назвал эту дату символом мужества корейского народа и отметил, что отношения Москвы и Пхеньяна достигли беспрецедентно высокого уровня стратегического партнёрства, а Медведев выразил уверенность, что дальнейшее сотрудничество укрепит безопасность в АТР и поможет формированию многополярного мира.