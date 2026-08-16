Актёр Александр Невский оставил в ресторанах Беверли-Хиллз более 20 тысяч долларов, однако ни разу не заплатил чаевые. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники.

У героя известного мема «уот так уот» в Калифорнии появилось сразу три любимых заведения. Компанию ему нередко составляют возлюбленная Татьяна Нева и актёр Ральф Мёллер, снимавшийся в «Гладиаторе».

Два места расположены в одном здании. Это итальянский ресторан Via Alloro и бар Grand Havana Room, где Невский любит курить кубинские сигары. Именно из-за этого его не всегда пускают в первый и просят подняться на верхний этаж.

Из еды актёр чаще всего заказывает бургеры с говяжьей котлетой и картофелем фри, а также различные торты. За пять лет в этих заведениях он потратил около 10 тысяч долларов.

Третье любимое место — ресторан калифорнийской кухни THE Blvd Restaurant and Lounge. Там Невский также предпочитает бургеры, стейки, клаб-сэндвичи и мексиканские тако. В этих ресторанах пара регулярно отмечает праздники, включая день рождения актёра.

Тем не менее местные официантки не в восторге от такого гостя. На специальных сайтах они жалуются, что «большой русский посетитель» не оставляет чаевых, хотя в США благодарить персонал таким образом является общепринятой практикой.

Ранее сообщалось, что Александр Невский понёс крупные финансовые потери из-за своих последних кинопроектов. Его студия вложила в производство около 20,5 миллиона долларов, а выручка составила лишь 1,5 миллиона. Кассовые сборы не смогли окупить затраты, даже несмотря на участие известных голливудских актёров. В боевиках Невского снимались Дэнни Трехо, Эрик Робертс, Марк Дакаскос и другие зарубежные артисты. Компания Hollywood Storm была основана в 2007 году. Поначалу студия размещалась в арендованной квартире в Беверли-Хиллз, но позднее перебралась в более бюджетный район.