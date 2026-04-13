13 апреля, 19:08

«Я тут за чаевыми»: Курьер поставила Трампа в тупик честным ответом

Трамп устроил шоу из пресс-конференции с курьером возле Овального кабинета

Обложка © X / Karoline Leavitt

Президент США Дональд Трамп устроил шоу из пресс-конференции с сотрудницей службы доставки, которая привезла ему заказ из McDonald’s. Трамп решил поговорить с журналистами незапланированно — рядом с дверями Овального кабинета. Запись опубликовала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Когда репортёры собрались в назначенном месте, появилась женщина в форменной футболке DoorDash. Она вручила американскому лидеру два больших пакета из McDonald's.

«Как думаешь, мужчины должны выступать в женском спорте?» спросил курьера президент.

Женщина не стала вдаваться в дискуссию и честно ответила, что не задумывалась об этом, добавив, что сейчас больше рассчитывает на чаевые.

«Да я не знаю, если честно. Я чаевые жду» ответила она и получила от американского лидера купюру.

Курьер оставалась рядом с президентом всю 15-минутную пресс-конференцию. Трамп передавал ей слово — женщина отвечала на вопросы. Когда журналисты спросили, хорошие ли чаевые дают в Белом доме, политик сразу вручил ей ещё одну купюру. Номинал разглядеть было сложно.

«Я думаю, вы голосовали за меня», сказал Трамп.

Женщина немного растерялась и ответила — «может быть».

Ранее бывшая госсекретарь и первая леди США Хиллари Клинтон увидела признаки сумасшествия в поведении и решениях Дональда Трампа. Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке она заявила, что американский президент «полностью обезумел».

BannerImage
Лия Мурадьян
