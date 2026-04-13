«Я тут за чаевыми»: Курьер поставила Трампа в тупик честным ответом
Трамп устроил шоу из пресс-конференции с курьером возле Овального кабинета
Обложка © X / Karoline Leavitt
Президент США Дональд Трамп устроил шоу из пресс-конференции с сотрудницей службы доставки, которая привезла ему заказ из McDonald’s. Трамп решил поговорить с журналистами незапланированно — рядом с дверями Овального кабинета. Запись опубликовала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Трама провёл пресс-конференцию с курьером. Видео © X / Karoline Leavitt
Когда репортёры собрались в назначенном месте, появилась женщина в форменной футболке DoorDash. Она вручила американскому лидеру два больших пакета из McDonald's.
«Как думаешь, мужчины должны выступать в женском спорте?» — спросил курьера президент.
Женщина не стала вдаваться в дискуссию и честно ответила, что не задумывалась об этом, добавив, что сейчас больше рассчитывает на чаевые.
«Да я не знаю, если честно. Я чаевые жду» — ответила она и получила от американского лидера купюру.
Курьер оставалась рядом с президентом всю 15-минутную пресс-конференцию. Трамп передавал ей слово — женщина отвечала на вопросы. Когда журналисты спросили, хорошие ли чаевые дают в Белом доме, политик сразу вручил ей ещё одну купюру. Номинал разглядеть было сложно.
«Я думаю, вы голосовали за меня», — сказал Трамп.
Женщина немного растерялась и ответила — «может быть».
Ранее бывшая госсекретарь и первая леди США Хиллари Клинтон увидела признаки сумасшествия в поведении и решениях Дональда Трампа. Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке она заявила, что американский президент «полностью обезумел».
