Вокальная школа «ДОМА» собрала с учеников миллион рублей и закрылась

Ученики музыкальной школы «ДОМА» заявили, что после её закрытия не смогли вернуть деньги за неиспользованные абонементы. По словам клиентов, общая сумма таких платежей уже превысила миллион рублей, сообщает Mash на мойке.

Как рассказали бывшие ученики, раньше полугодовой абонемент стоил около 100 тысяч рублей. В конце мая им предложили приобрести такой же пакет занятий за 50 тысяч. Некоторые воспользовались скидкой, хотя ещё не успели закончить предыдущие абонементы.

2 августа владельцы сообщили клиентам о закрытии школы. Причинами они назвали снижение спроса, рост налогов и увеличение расходов. При этом деньги за неиспользованные занятия, как утверждается, пока вернуть не могут и конкретных сроков выплат не назвали.

Часть клиентов заплатила за новые абонементы, но так и не приступила к занятиям. Одна из учениц приобрела пакет за 100 тысяч рублей, а после аварии попросила вернуть деньги из-за расходов на лечение. По её словам, ей отказали.

Сейчас бывшие ученики направили владельцам досудебные претензии и готовят коллективный иск. Самих предпринимателей связаться с клиентами не удалось.

Школа принадлежала супругам Екатерине и Павлу Яницким. Согласно данным ЕГРИП, ИП Екатерины Яницкой было закрыто за несколько дней до сообщения о прекращении работы школы.

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