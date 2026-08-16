Семь человек пострадали при опрокидывании автобуса в Пермском крае

Семь человек, включая двух несовершеннолетних, доставили в больницу после ДТП с автобусом в Пермском крае. Авария произошла на маршруте Усолье — Березники, сообщили в региональной прокуратуре. По предварительным данным следствия, водитель превысил скорость и не справился с управлением. Автобус съехал с дороги и опрокинулся.

Медики осмотрели семерых пострадавших. Троих взрослых с ушибами направили в травмпункт. Ещё четверых человек, среди которых двое детей, доставили в приёмное отделение Березниковской городской больницы с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма».

По факту аварии следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Предварительная версия следствия связана с превышением скорости и потерей водителем контроля над автобусом.

Ранее сообщалось, что во Всеволожском районе Ленинградской области на Южном шоссе произошло смертельное ДТП. Столкнулись «Ниссан» и «Тесла», в результате чего водитель и пассажир «Ниссана» скончались до приезда скорой, а водитель «Теслы» с травмами госпитализирован. Обстоятельства аварии уточняются.