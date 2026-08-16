Китай ограничил движение судов в Бохайском проливе из-за военных мероприятий

Китай вводит запрет на судоходство в отдельных районах Бохайского пролива и северной части Жёлтого моря. Соответствующее уведомление опубликовало управление морской безопасности КНР.

Ограничения начнут действовать 16 августа с 16:00 по местному времени и продлятся до 16:00 30 августа. В указанных зонах в этот период будут проходить военные мероприятия. Вход судов в перечисленные районы запрещён. Другие детали учений в ведомстве не раскрыли.

Ранее сообщалось, что корабли России и Китая вышли в Жёлтое море для участия в морской фазе учений «Морское взаимодействие — 2026». Экипажи российского Тихоокеанского флота и ВМС Народно-освободительной армии Китая покинули порт Циндао. Перед выходом в море командиры кораблей и офицеры штабов провели планирование предстоящего этапа на картах.