Лекарства, крысы и едкий дым: Опасную свалку нашли возле жилых домов под Тулой

Тонну коробок с просроченными лекарствами обнаружили жители на свалке в Венёвском районе Тульской области. Гора отходов находится на выезде из села Коломенское, а местные жалуются на сильную вонь и крыс, которые перебегают к жилым домам, сообщает Myslo.

Новая куча мусора появилась там к 13 августа. Среди гниющей растительности и строительных отходов очевидцы заметили целые коробки с препаратами, срок годности которых истёк. На упаковках указана продукция ООО «Тульская фармацевтическая компания», однако кто именно вывез лекарства на свалку, пока неизвестно.

По словам местной жительницы, отходы могут свозить предприятия, поскольку объёмы мусора выглядят промышленными. Она также предположила, что свалку намеренно поджигают, и рассказала, что из-за дыма и запаха находящимся поблизости людям тяжело дышать.

При этом проблемы на полигоне начались ещё раньше. Очаг тления зафиксировали 11 августа, после чего Тульская природоохранная прокуратура начала проверку. Теперь местные жители требуют выяснить, откуда на территории взялось такое количество просроченных медикаментов.

В июне похожую находку обнаружили на берегу Оби в Томской области: там среди мусора лежали пакеты с использованными медицинскими пробирками, в некоторых оставалась кровь. После публикации видео региональная прокуратура начала проверку соблюдения правил обращения с отходами и потребовала установить виновных.