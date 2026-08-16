Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 11:26

К звёздам вместе: Россия обсудит отправку в космос космонавта из Индонезии

Посол Толченов: Россия готова отправить в космос индонезийца

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aaron Alien

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aaron Alien

Россия рассматривает возможность отправить в космос космонавта из Индонезии. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал посол РФ в этой стране Сергей Толченов.

По словам дипломата, вопрос подготовки индонезийского космонавта уже обсуждают профильные ведомства двух государств. Если Джакарта проявит интерес, «Роскосмос» готов выстроить сотрудничество в этом направлении.

Толченов напомнил, что раньше нашей стране уже удавалось доставлять на орбиту представителей Монголии, Вьетнама, Малайзии и других государств.

«Почему мы не можем запустить индонезийского? Если он совершит полёт в космос на российском корабле, будет замечательно», — подчеркнул посол.

Россия и США начнут сводить МКС с орбиты в 2028 году
Россия и США начнут сводить МКС с орбиты в 2028 году

Ранее сообщалось, что Россия располагает всеми нужными компетенциями, чтобы подготовить и организовать полёт первого космонавта Индонезии. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на заседании Российско-индонезийской комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. По его словам, оживить диалог в космической сфере помогло участие индонезийской делегации в «Неделе космоса», прошедшей в России месяцем ранее. Он добавил, что у двух стран уже есть несколько перспективных совместных проектов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Индонезия
  • Роскосмос
  • Космос
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar