К звёздам вместе: Россия обсудит отправку в космос космонавта из Индонезии

Россия рассматривает возможность отправить в космос космонавта из Индонезии. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал посол РФ в этой стране Сергей Толченов.

По словам дипломата, вопрос подготовки индонезийского космонавта уже обсуждают профильные ведомства двух государств. Если Джакарта проявит интерес, «Роскосмос» готов выстроить сотрудничество в этом направлении.

Толченов напомнил, что раньше нашей стране уже удавалось доставлять на орбиту представителей Монголии, Вьетнама, Малайзии и других государств.

«Почему мы не можем запустить индонезийского? Если он совершит полёт в космос на российском корабле, будет замечательно», — подчеркнул посол.

Ранее сообщалось, что Россия располагает всеми нужными компетенциями, чтобы подготовить и организовать полёт первого космонавта Индонезии. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на заседании Российско-индонезийской комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. По его словам, оживить диалог в космической сфере помогло участие индонезийской делегации в «Неделе космоса», прошедшей в России месяцем ранее. Он добавил, что у двух стран уже есть несколько перспективных совместных проектов.