В Дагестане двое мужчин доставлены в больницу с огнестрельными ранениями

В Буйнакске двух мужчин доставили в больницу с огнестрельными ранениями. Данное заявление сделали в следственном управлении СК России по Республике Дагестан.

«По предварительным данным следствия, 16 августа 2026 года около 05 часов 50 минут в медицинское учреждение г. Буйнакска были доставлены двое мужчин 1975 и 1997 годов рождения с огнестрельными ранениями», — говорится в сообщении.

Следователи начали проверку. Сейчас они устанавливают все обстоятельства случившегося, а также выясняют, при каких именно условиях мужчины получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Липецке возбуждено уголовное дело против 55-летнего местного жителя, который открыл стрельбу по автомобилю с тремя детьми. Мужчина находился в лесополосе рядом с объездной трассой и жилыми домами в районе Липецкого тракторного завода. Оттуда он произвёл серию выстрелов в сторону дороги. Пули попали в проезжавшую мимо машину. В салоне находились трое несовершеннолетних. Восьмилетний мальчик получил огнестрельное ранение бедра, его экстренно доставили в больницу.