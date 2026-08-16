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Регион
16 августа, 11:56

В Дагестане двое мужчин доставлены в больницу с огнестрельными ранениями

В Дагестане двоих мужчин госпитализировали с огнестрельными ранениями. Обложка © Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан

В Дагестане двоих мужчин госпитализировали с огнестрельными ранениями. Обложка © Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан

В Буйнакске двух мужчин доставили в больницу с огнестрельными ранениями. Данное заявление сделали в следственном управлении СК России по Республике Дагестан.

«По предварительным данным следствия, 16 августа 2026 года около 05 часов 50 минут в медицинское учреждение г. Буйнакска были доставлены двое мужчин 1975 и 1997 годов рождения с огнестрельными ранениями», — говорится в сообщении.

Следователи начали проверку. Сейчас они устанавливают все обстоятельства случившегося, а также выясняют, при каких именно условиях мужчины получили ранения.

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Юлия Сафиулина
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