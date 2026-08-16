«Гребенщик» в эфире: Радиостанция Судного дня выдала новое сообщение

Первый за выходные сигнал радиостанции УВБ-76, известной как «Радиостанция Судного дня», зафиксировали в воскресенье в 10:20 мск. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий эфир.

В сообщении говорится, что радиостанция передала кодовое слово «Гребенщик».

УВБ-76 — военная радиостанция, работающая с 1970-х годов. Большую часть времени в её эфире звучит короткий повторяющийся жужжащий сигнал, из-за чего станцию также называют «жужжалкой».

Ранее на коротковолновой радиостанции УВБ-76, известной как «Радио Судного дня», 10 августа в 10:57 мск зафиксировали новое кодовое сообщение. В эфире прозвучало слово «ПАЗОГИК», значение которого остаётся неизвестным.