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Регион
16 августа, 12:19

«Гребенщик» в эфире: Радиостанция Судного дня выдала новое сообщение

В Эфире радио Судного дня прозвучал код «Гребенщик»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Первый за выходные сигнал радиостанции УВБ-76, известной как «Радиостанция Судного дня», зафиксировали в воскресенье в 10:20 мск. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий эфир.

В сообщении говорится, что радиостанция передала кодовое слово «Гребенщик».

УВБ-76 — военная радиостанция, работающая с 1970-х годов. Большую часть времени в её эфире звучит короткий повторяющийся жужжащий сигнал, из-за чего станцию также называют «жужжалкой».

Радио Судного дня передало в эфир слово «выродок» — уже 4-е сообщение за день
Радио Судного дня передало в эфир слово «выродок» — уже 4-е сообщение за день

Ранее на коротковолновой радиостанции УВБ-76, известной как «Радио Судного дня», 10 августа в 10:57 мск зафиксировали новое кодовое сообщение. В эфире прозвучало слово «ПАЗОГИК», значение которого остаётся неизвестным.

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Дарья Денисова
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