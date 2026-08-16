Отчаянные попытки Европы влезть в переговоры по Украине вызвали недоумение в Норвегии

Франция, Германия и Великобритания работают над собственным форматом будущих переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Инициатива вызвала недоумение у профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Глена Диесена. Он назвал ситуацию противоречивой, поскольку европейские лидеры, по его оценке, одновременно дистанцируются от дипломатии и опасаются остаться за пределами будущих переговоров.

«Европейская государственная политика: их лидеры продолжают бойкотировать дипломатию, но при этом боятся быть отстранёнными от будущих переговоров», — написал Диесен в соцсети X.

Париж, Берлин и Лондон обсуждают альтернативный переговорный формат на фоне опасений, что Вашингтон может выстроить процесс без участия европейских стран. Таким образом, европейские государства стремятся заранее закрепить за собой место в возможном дипломатическом процессе. При этом конкретные параметры нового формата пока не раскрыты.

Напомним, ряд европейских стран, особенно граничащие с Россией и Украиной, не готовы полностью полагаться на Германию и Францию как на своих представителей в переговорах по украинскому урегулированию. Великобритания, Германия и Франция (тройка Е3) считают, что именно им следует стать главными переговорщиками от Европы, и уже проработали варианты военной поддержки и гарантий безопасности для Киева, однако к обсуждению планируют привлечь также Польшу, Италию и страны Северной Европы, тогда как Евросоюз будут держать в курсе и подключат позже;