«Лебединая песня лета»: В Москву на пару дней снова придёт жара

На следующей неделе в центре России тепло ненадолго возьмёт реванш после холодной семидневки. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём Telegram-канале.

«...в предстоящую семидневку август опомнится, и вернёт свои позиции. Но это уже будет лебединая песня лета», — написал он.

Ночью и утром в понедельник москвичей ждут дожди, однако уже к обеду воздух прогреется до плюс 26 градусов, отметил синоптик. Во вторник осадков не будет: облачность разгонит гребень антициклона, а термометры покажут около плюс 24.

В среду, по прогнозу метеоролога, к столице подойдёт холодный фронт. Он принесёт дожди, а дневная температура опустится до плюс 19–22 градусов.

«В ночь на четверг, благодаря южному антициклону, метеоусловия ожидаются простые, плюс 10-13, днём фронт с запада вновь может испортить погоду, плюс 20-23. Температурный фон точь-в-точь будет соответствовать положенной норме», — продолжил специалист.

К пятнице снова станет теплее — до плюс 25 градусов. На выходные Тишковец пообещал грозовые ливни и около плюс 20, что укладывается в климатическую норму августа.

Также ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила, что в столице ожидается последнее похолодание перед тёплой погодой. По её словам, в ночь с пятницы на субботу воздух остынет до 7–9 градусов тепла. После этого температура начнёт расти, и в следующие ночи столбики термометров будут держаться в пределах от 10 до 17 градусов выше нуля.