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16 августа, 11:51

Россиянин Трофимов выиграл юниорский чемпионат мира по синхронному плаванию

Захар Трофимов. Обложка © ТАСС ZUMA / Daniel Derajinski

Захар Трофимов. Обложка © ТАСС ZUMA / Daniel Derajinski

Российский синхронист Захар Трофимов стал победителем юниорского чемпионата мира в Будапеште, показав лучший результат в сольной произвольной программе (267,0426 балла). Серебряную медаль завоевал испанец Энеко Санчес-Агилар, а бронза досталась казахстанскому спортсмену Виктору Друзину.

Юниорский ЧМ финиширует 16 августа. Россияне выступают на турнире с полноценной национальной символикой — флагом и гимном.

Россиянка Штатнова забрала золото на юниорском ЧМ по синхронному плаванию
Россиянка Штатнова забрала золото на юниорском ЧМ по синхронному плаванию

Ранее российские синхронистки завоевали золото в акробатической программе на юниорском чемпионате мира. За своё выступление команда получила 232,2147 балла и уверенно заняла первое место. Серебро досталось представительницам Казахстана, набравшим 203,0926 балла. Тройку сильнейших замкнули белоруски с результатом 200,9777.

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Наталья Демьянова
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