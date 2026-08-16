Россиянин Трофимов выиграл юниорский чемпионат мира по синхронному плаванию

Российский синхронист Захар Трофимов стал победителем юниорского чемпионата мира в Будапеште, показав лучший результат в сольной произвольной программе (267,0426 балла). Серебряную медаль завоевал испанец Энеко Санчес-Агилар, а бронза досталась казахстанскому спортсмену Виктору Друзину.

Юниорский ЧМ финиширует 16 августа. Россияне выступают на турнире с полноценной национальной символикой — флагом и гимном.

Ранее российские синхронистки завоевали золото в акробатической программе на юниорском чемпионате мира. За своё выступление команда получила 232,2147 балла и уверенно заняла первое место. Серебро досталось представительницам Казахстана, набравшим 203,0926 балла. Тройку сильнейших замкнули белоруски с результатом 200,9777.