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Регион
16 августа, 12:49

На Камчатке прокуратура начала проверку из-за погони катеров за косатками

Обложка © VK / Косатки Авачинского залива

Обложка © VK / Косатки Авачинского залива

На Камчатке начали проверку из-за того, что туристические катера гоняются за косатками в Авачинском заливе. Об этом сообщили на сайте прокуратуры региона.

«Будет дана правовая оценка действиям организаторов, обеспечивающих экскурсии к местам обитания косаток», — заявили в ведомстве.

В прокуратуре также отметили, что как только факт нарушений обретет неопровержимые очертания, они незамедлительно задействуют весь арсенал установленных законом средств принуждения, не оставляя лазеек для ухода от ответственности.

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Напомним, ранее специалисты проекта FEROP рассказали, что семью из шести косаток окружили десятки туристических катеров прямо в Авачинском заливе. В какой-то момент за животными одновременно гнались сразу 17 судов, а в акватории с косатками насчитали до 33 катеров. Каждый из них стремился показать морских млекопитающих своим туристам, что, по оценке учёных, создаёт для животных реальную угрозу.

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Вероника Бакумченко
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