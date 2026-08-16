На Камчатке прокуратура начала проверку из-за погони катеров за косатками

На Камчатке начали проверку из-за того, что туристические катера гоняются за косатками в Авачинском заливе. Об этом сообщили на сайте прокуратуры региона.

«Будет дана правовая оценка действиям организаторов, обеспечивающих экскурсии к местам обитания косаток», — заявили в ведомстве.

В прокуратуре также отметили, что как только факт нарушений обретет неопровержимые очертания, они незамедлительно задействуют весь арсенал установленных законом средств принуждения, не оставляя лазеек для ухода от ответственности.

Напомним, ранее специалисты проекта FEROP рассказали, что семью из шести косаток окружили десятки туристических катеров прямо в Авачинском заливе. В какой-то момент за животными одновременно гнались сразу 17 судов, а в акватории с косатками насчитали до 33 катеров. Каждый из них стремился показать морских млекопитающих своим туристам, что, по оценке учёных, создаёт для животных реальную угрозу.