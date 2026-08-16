Суд подтвердил, что Суханкина должна создателю группы «Мираж» 1,3 млн рублей

Верховный суд России отказался пересматривать дело о взыскании 1,3 млн рублей с организаторов концертов Маргариты Суханкиной из-за исполнения песен группы «Мираж». Об этом «Газете.ru» сообщили в пресс-службе коллектива.

В ходе разбирательства было подтверждено, что компания «Мираж-Медиа», представляющая интересы создателя группы и композитора Андрея Литягина, обладает исключительной лицензией и вправе требовать компенсацию за использование произведений.

Лидер «Миража» Алексей Горбашов утверждает, что Суханкина уже около десяти лет исполняет композиции коллектива без необходимых разрешений, а договориться с её стороной мирным путём не удалось.

Судебные споры вокруг репертуара группы продолжаются не первый год. В 2021 году Арбитражный суд Волгоградской области рассматривал дело из-за исполнения композиций «Миража» на концерте Суханкиной и взыскал компенсацию с организатора мероприятия.

По словам Горбашова, только по искам к организаторам выступлений певицы к настоящему моменту взыскано свыше 32 млн рублей. Музыкант также заявил, что за последние десять лет доходы от использования спорного репертуара могли исчисляться сотнями миллионов рублей. Это оценка стороны «Миража».

При этом судебное противостояние идёт в обе стороны. В июле Андрей Литягин заявил, что намерен обжаловать решение о взыскании с него более 8 млн рублей в пользу Суханкиной за нарушение прав на совместные фонограммы. Тогда же композитор утверждал, что с начала 2026 года «Мираж-Медиа» добилась взыскания более 30 млн рублей с организаторов концертов певицы.