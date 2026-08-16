«Нарушили приказ, но стали героями»: Путин раскрыл неизвестную правду о подвиге экипажа «Варяга»

Журналист ИС «Вести» Павел Зарубин опубликовал эксклюзивные кадры визита президента РФ Владимира Путина на гвардейский ракетный крейсер «Варяг». В ходе осмотра судна глава государства пообщался с личным составом.

Путин на ракетном крейсере «Варяг». Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Глава государства, осматривая крейсер в сопровождении экипажа, задержался у картины с легендарным «Варягом». Вспоминая историю подвига, Путин отметил, что судьба моряков в свое время была предметом долгих споров в Адмиралтействе: их действия могли расценить как нарушение приказа. Однако, когда герои прибыли в Петербург, сомнения отпали сами собой. Весь город вышел встречать их, устилая путь цветами, и в тот момент стало окончательно ясно: перед ними не нарушители, а настоящие национальные герои.

«Они приехали в Петербург, шли в сторону Дворцовой площади, весь город собрался, и они шли по цветам… И тогда уже не было сомнений, что они герои», — рассказал Путин.

Президент посетил флагман Тихоокеанского флота в Южно-Сахалинске 12 августа. Глава государства наблюдал за финалом учений, а также осмотрел корабль: побывал в походном храме и музее, где оценил историческую картину, посвящённую событиям 1904 года.