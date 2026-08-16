Сотни гробов в очереди: Аномальная жара перегрузила крематории Германии

Экстремальная жара в Германии обернулась резким скачком смертности, из-за чего местные крематории перестали справляться с нагрузкой. Об этом рассказало издание Frankfurter Allgemeine.

Заместитель главы компании ESO, которая обслуживает кладбища и крематорий Оффенбаха, Кристиан Лооз сообщил, что предприятие оказалось перегружено. По его словам, в самые знойные дни гробов привозили вдвое больше обычного, и работники физически не успевали проводить кремации.

Чтобы разгрузить объект, рядом с ним даже поставили специальную охлаждающую палатку. Журналисты назвали такое решение «некрасивым, но практичным».

Лооз пояснил, что тела находились в палатке недолго — сооружение служило перевалочным пунктом перед дальнейшими процедурами. С похожей ситуацией столкнулся и Висбаден: там за одни выходные в крематорий доставили втрое больше умерших, чем в обычные дни.

Также ранее сообщалось, что с начала 2026 года в Германии зафиксировали около 12,5 тысячи смертей, связанных с жарой. Такую оценку привёл Институт Роберта Коха при Минздраве страны. Речь идёт о расчётной дополнительной смертности из-за высоких температур, а не о случаях, где жара названа официальной причиной. Этот показатель уже превысил уровни особенно жарких 2018 и 2019 годов, а сильнее всего пострадали пожилые люди.