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16 августа, 13:42

София Ильтерякова и Мария Борисова взяли серебро и бронзу ЧМ по гимнастике

Мария Борисова и София Ильтерякова. Обложка © ТАСС / Арина Антонова

Мария Борисова и София Ильтерякова. Обложка © ТАСС / Арина Антонова

София Ильтерякова и Мария Борисова завоевали серебряную и бронзовую медали чемпионата мира по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне.

Ильтерякова получила 29,800 балла за упражнение с мячом и заняла второе место. Борисова с результатом 29,150 балла стала третьей.

Победу в этой дисциплине одержала представительница Германии Дарья Варфоломеева. Её результат составил 30,350 балла.

Чемпионат мира завершится 16 августа. Российские гимнастки выступают на турнире без национального флага и гимна.

Гимнастка Ангелина Мельникова впервые выиграла многоборье на чемпионате Европы
Гимнастка Ангелина Мельникова впервые выиграла многоборье на чемпионате Европы

Ранее российские гимнастки после победы в командном многоборье на чемпионате мира во Франкфурте-на-Майне встретились с болельщиками. Спортсменки раздали автографы и сфотографировались со зрителями, сообщает Федерация гимнастики России.

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Дарья Денисова
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