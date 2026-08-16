София Ильтерякова и Мария Борисова взяли серебро и бронзу ЧМ по гимнастике
Мария Борисова и София Ильтерякова. Обложка © ТАСС / Арина Антонова
София Ильтерякова и Мария Борисова завоевали серебряную и бронзовую медали чемпионата мира по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне.
Ильтерякова получила 29,800 балла за упражнение с мячом и заняла второе место. Борисова с результатом 29,150 балла стала третьей.
Победу в этой дисциплине одержала представительница Германии Дарья Варфоломеева. Её результат составил 30,350 балла.
Чемпионат мира завершится 16 августа. Российские гимнастки выступают на турнире без национального флага и гимна.
Ранее российские гимнастки после победы в командном многоборье на чемпионате мира во Франкфурте-на-Майне встретились с болельщиками. Спортсменки раздали автографы и сфотографировались со зрителями, сообщает Федерация гимнастики России.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.