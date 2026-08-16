Империя беглого олигарха рушится: Спор Жеваго с Киевом добивает горнорудную компанию

Горнодобывающая компания Ferrexpo оказалась на грани неплатёжеспособности из-за противостояния между украинскими властями и бежавшим из страны олигархом Константином Жеваго. Об этом сообщила газета The Financial Times со ссылкой на свои источники.

Некогда ведущий мировой экспортёр железорудных окатышей стоимостью 3 миллиарда долларов потерял позиции из-за боевых действий, мобилизации сотрудников и тяжб с Киевом. В мае акции сняли с торгов, капитализация упала до 200 миллионов, а в августе предприятие свернуло добычу. Чтобы выжить, до середины сентября компании нужно найти 100 миллионов долларов, иначе деньги закончатся (на счетах оставалось лишь 27 миллионов).

Временный глава Ferrexpo Лучио Дженовезе заявил FT, что компания несправедливо втянута в спор Украины с её крупнейшим акционером, но переговоры с властями продолжаются.

Жеваго, разыскиваемый на Украине за вывод средств из банка «Финансы и кредит», остаётся бенефициаром траста с 49% акций. После введения против него санкций в феврале 2025 года налоговики перестали возвращать компании НДС, что, по словам источника, резко ухудшило положение. Олигарх согласен на допэмиссию только при сохранении своей доли, Киев же выступает за её размывание.

Бизнесмен отвергает обвинения, называя их политически мотивированными, и верит в справедливость и будущее Ferrexpo. FT добавляет, что дочка Poltava Mining получила штраф на 788 миллионов долларов, а другое подразделение судится с инвестгруппой Maxi Capital.

Жеваго преследуют с сентября 2019 года за хищение 113 миллионов долларов, вину он не признаёт. В 2021 году его объявили в розыск Интерпола, в 2022-м задержали в Куршевеле, но Франция отказалась выдать его Киеву. В марте 2026 года Forbes оценил его состояние в 1,2 миллиарда долларов.

А ранее Ferrexpo сообщала о временной остановке выпуска железорудной продукции на своих украинских заводах. Причиной назвали постоянную угрозу российских ударов по портам и логистике. Из-за обстрелов экспортные маршруты на Чёрном море оказались серьёзно ограничены, и компания решила заморозить производство ради сохранения оборотных средств.