Мужчина в Новосибирске пытался догнать кортеж Путина на электросамокате

Житель Новосибирска предпринял попытку догнать кортеж Владимира Путина, передвигаясь на электросамокате. Эксклюзивные кадры опубликовал журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

Житель Новосибирска пытался на электросамокате догнать кортеж Путина. Видео © Telegram /ЗАРУБИН

На видео мужчина быстро едет по тротуару вслед за автомобилями главы государства, которые двигались по улицам города. Зарубин предположил, что молодой человек действовал в состоянии ажиотажа и решил посоревноваться с президентским кортежем. Догнать колонну сибиряку не удалось.

«Догнать кортеж Путина на электросамокате? Зачем?», — задался вопросом журналист.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин оставил запись в Книге почётных посетителей гвардейского ракетного крейсера «Варяг». Это произошло в ходе его поездки на Сахалин. В Южно-Сахалинск президент прибыл из Новосибирска. На борту крейсера он заслушал доклад командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины и следил за финальным этапом манёвров.