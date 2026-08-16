Мужчина в Новосибирске пытался догнать кортеж Путина на электросамокате
Житель Новосибирска пытался на электросамокате догнать кортеж Путина. Обложка © Telegram /ЗАРУБИН
Житель Новосибирска предпринял попытку догнать кортеж Владимира Путина, передвигаясь на электросамокате. Эксклюзивные кадры опубликовал журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.
Житель Новосибирска пытался на электросамокате догнать кортеж Путина. Видео © Telegram /ЗАРУБИН
На видео мужчина быстро едет по тротуару вслед за автомобилями главы государства, которые двигались по улицам города. Зарубин предположил, что молодой человек действовал в состоянии ажиотажа и решил посоревноваться с президентским кортежем. Догнать колонну сибиряку не удалось.
«Догнать кортеж Путина на электросамокате? Зачем?», — задался вопросом журналист.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин оставил запись в Книге почётных посетителей гвардейского ракетного крейсера «Варяг». Это произошло в ходе его поездки на Сахалин. В Южно-Сахалинск президент прибыл из Новосибирска. На борту крейсера он заслушал доклад командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины и следил за финальным этапом манёвров.
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