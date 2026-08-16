Борисова взяла бронзу с булавами на ЧМ по художественной гимнастике

Российская гимнастка Мария Борисова стала третьей в упражнениях с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике. Судьи выставили ей оценку 30.050 балла.

Ещё одну бронзу спортсменка получила в тот же день — в упражнениях с мячом. В этом виде серебро досталось другой россиянке, Софии Ильтеряковой.

Днём ранее обе гимнастки уже поднимались на высшую ступень пьедестала. Вместе со сборной России они выиграли командное многоборье. Кроме них за команду выступали петербурженки Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Барекзай и Дарья Мельник. Готовили спортсменок тренеры и хореографы Ирина Гусарова, Наталья Глемба, Елена Петунина, Екатерина Белова, Екатерина Сергеева и Елена Афанасьева.

Ранее российские спортсменки выиграли командное многоборье на чемпионате мира во Франкфурте-на-Майне. Наши гимнастки набрали 278,300 балла и заняли первое место. Второй стала команда Болгарии с 276,050 балла, а третьей — сборная Китая, получившая 275,400 балла. Таким образом, россиянки опередили ближайших соперниц более чем на два балла.