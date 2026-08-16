В США выбрали самую уродливую собаку в мире

Шестилетний мопс Джинни Лу завоевала титул самой уродливой собаки мира на ежегодном конкурсе в Калифорнии. Победителя выбрали 14 августа на ярмарке округа Сонома в Санта-Розе, сообщает Associated Press. Хозяйка животного получила приз в размере пяти тысяч долларов.





Покорить жюри Джинни Лу помогла весьма запоминающаяся внешность — большие глаза, многочисленные складки и постоянно свисающий набок длинный язык. Победа досталась ей не с первой попытки: год назад мопс занял второе место и получил специальную награду Spirit Award, а всего за титул она боролась уже в четвёртый раз.

История собаки началась далеко от американских выставок. Около четырёх лет назад Джинни Лу спасли в Южной Корее. По данным организаторов конкурса, её нашли зимой в деревянном ящике в горах — предполагалось, что животное могло предназначаться для бойни. После этого мопса перевезли в США при участии зоозащитных организаций.

Теперь Джинни Лу не только участвует в конкурсах. Хозяйка Мишель Грейди возит питомицу в начальные школы, где детям рассказывают о важности спасения и усыновления животных. Мопс также навещает пациентов хосписов и людей, находящихся в учреждениях по уходу за пациентами с нарушениями памяти.

Второе место в этом году заняла десяти-летняя альбиносная помесь чихуа-хуа и померанского шпица по кличке Пинки, её владельцу досталось три тысячи долларов. Третьей стала двухлетняя помесь чихуа-хуа Отто — за бронзу хозяева получили две тысячи. Всего за звание боролись девять собак.

Организаторы подчёркивают, что соревнование проводится вовсе не для насмешек над животными. Конкурс существует около полувека и должен показать, что необычная внешность не мешает питомцу обрести семью, а заодно привлечь внимание к собакам из приютов и работе зоозащитников.

Накануне ветеринар Марианна Онуфриенко рассказала Life.ru о привычках собак, попавших из приюта в новый дом. По её словам, питомцы после пережитого стресса могут торопиться во время еды, настороженно относиться к людям и демонстрировать другие особенности поведения, однако со временем многие из них адаптируются к новой семье.