Кулеба заявил, что на укрытие при баллистическом ударе может остаться 30 секунд

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что при баллистической атаке между сигналом тревоги и ударом может оставаться около 30 секунд. Об этом он рассказал в интервью журналистке Алесе Бацман.

По словам Кулебы, в такой ситуации у людей практически не остаётся времени, чтобы добраться до укрытия. Он привёл в качестве примера ночную тревогу, после которой удар может последовать спустя считаные секунды.

«Если в последний момент в два ночи появляется уведомление о том, что будет баллистический удар, будет тревога и через тридцать секунд уже прилёт, бежать куда-то смысла уже нет», — заявил экс-министр в интервью Олесе Бацман.

Кулеба ранее также говорил о проблемах Украины с защитой от баллистических ракет и призывал граждан при такой угрозе как можно быстрее направляться в укрытия. При этом бывший глава украинского МИД считает, что рассчитывать на быстрое улучшение ситуации не стоит. По его словам, к подобному сценарию необходимо готовиться как к новой реальности.