Агроном раскрыл, где у огурца прячутся нитраты и стоит ли срезать «попку»

Мы привыкли отрезать кончики у огурцов — так делали бабушки, так учат мамы. Но есть ли в этом хоть какой-то смысл? Агроном Владимир Викулов ответил на этот вопрос специально для Life.ru.

Ничего вредного или опасного в огуречных кончиках нет. Смотрите, такова биология огурца: мы употребляем в пищу незрелый плод. Если томат или перец мы потребляем большей частью уже в биологически зрелом виде — то есть он должен быть созревшим, красным и так далее, — то у огурца наоборот мы едим зеленец, потому что спелый огурец малосъедобен. Огурец как культура может накапливать достаточно много нитратов, особенно при неумелом использовании удобрений или во внесезонный период при недостатке солнца. Владимир Викулов Агроном

По словам эксперта, наибольшее количество нитратов, как правило, накапливается у основания плода — не у кончика, где был цветок, а наоборот, там, где была плодоножка. Частично его обрезая, мы можем незначительно, но всё-таки снизить количество нитратов. Эта часть к тому же не такая сочная, вкусная и хрустящая. Зачастую у некоторых сортов она визуально отделена и выглядит не так, как вся остальная поверхность, поэтому её удаляют.

«А сам кончик удаляется просто из эстетических соображений. Ничего вредного там нет, и, собственно говоря, делать это совершенно не обязательно. Просто так принято у нас в России — отрезать кончики огурца», — добавил специалист.

При засолке огурцов — солёных, малосольных или маринованных — зачастую отрезают и кончик плода, особенно в домашних условиях. В промышленности, как правило, этого не делают. В этом случае если отрезать заднюю часть или наколоть её, рассол быстрее поступает во внутреннюю часть огурца, и быстрее происходит процесс засолки или маринования.

Ранее диетолог Елена Соломатина объяснила, почему горькие огурцы не просто невкусные, а опасные. Горький привкус связан с присутствием в плодах тритерпенов. В больших количествах эти вещества могут вызвать недомогание или отравление. Особенно осторожно следует относиться к перезревшим экземплярам, у которых неприятный вкус выражен сильнее.