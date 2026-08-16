«Конечная остановка»: Российские дроны разнесли стоянку катеров ВМС Украины под Одессой

Российские дроны поразили стоянку катеров ВМС Украины в Вилково Одесской области. По информации Минобороны России, эти суда сопровождали грузы военного назначения и топливо для украинских войск.

Согласно информации оборонного ведомства, в течение суток силами ударных БПЛА была атакована стоянка патрульных катеров ВМС Украины в городе Вилково (138 км к юго-западу от Одессы). Указанные плавсредства использовались для обеспечения прохода судов, доставляющих военные грузы и топливо в порты Украины.

Также российские военные ударными беспилотниками поразили производственный цех и склад комплектующих для безэкипажных катеров в Белгороде-Днестровском. Объекты находятся примерно в 40 километрах юго-западнее Одессы.