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16 августа, 14:55

«Конечная остановка»: Российские дроны разнесли стоянку катеров ВМС Украины под Одессой

Российские БПЛА ударили по стоянке патрульных катеров ВСУ под Одессой

Обложка © ТАСС / Минобороны России

Обложка © ТАСС / Минобороны России

Российские дроны поразили стоянку катеров ВМС Украины в Вилково Одесской области. По информации Минобороны России, эти суда сопровождали грузы военного назначения и топливо для украинских войск.

Согласно информации оборонного ведомства, в течение суток силами ударных БПЛА была атакована стоянка патрульных катеров ВМС Украины в городе Вилково (138 км к юго-западу от Одессы). Указанные плавсредства использовались для обеспечения прохода судов, доставляющих военные грузы и топливо в порты Украины.

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Также российские военные ударными беспилотниками поразили производственный цех и склад комплектующих для безэкипажных катеров в Белгороде-Днестровском. Объекты находятся примерно в 40 километрах юго-западнее Одессы.

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Наталья Демьянова
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