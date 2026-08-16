Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 15:05

Число пострадавших при атаке БПЛА на автобус под Белгородом выросло до 10

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Число пострадавших после утренней атаки украинского беспилотника на автобус в Ракитянском округе Белгородской области увеличилось до десяти человек. Обновлённые данные привели в оперативном штабе региона.

Одна из пострадавших женщин самостоятельно обратилась в городскую больницу № 2 Белгорода. Врачи диагностировали у неё акубаротравму. Госпитализация не потребовалась, лечение она продолжит амбулаторно.

Дрон ВСУ нанёс удар по легковушке в Белгородской области — водитель погиб
Дрон ВСУ нанёс удар по легковушке в Белгородской области — водитель погиб

Напомним, в Белгородской области украинские формирования атаковали гражданский автобус, в результате чего один человек погиб, а получили травмы, изначально, девять. Транспорт перевозил сотрудников предприятия, которые направлялись на рабочую смену. От полученных осколочных травм на месте скончалась женщина. Среди девяти пострадавших наиболее тяжёлое состояние у одной из пассажирок. Врачи диагностировали у неё открытую черепно-мозговую травму.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar