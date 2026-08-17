Врач раскрыл, как выглядит скрытый алкоголизм у успешного, семейного, работающего человека
Нарколог Рудковский: Скрытый алкоголизм редко начинается с ежедневного пьянства
Обложка © кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», реж. Эльдар Рязанов, сц. Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов
Высокая должность, семья и отсутствие прогулов не доказывают, что человек контролирует алкоголь. Зависимость нередко долго существует за фасадом благополучия. Об этом Life.ru рассказал врач психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас» Антон Рудковский.
По словам эксперта, скрытая форма проблемы редко начинается с ежедневного тяжёлого опьянения. Чаще человек заранее встраивает алкоголь в расписание: выпивает после напряжённого дня, на деловых встречах, по выходным или во время перелётов. Он продолжает выполнять обязанности, поэтому окружающие оценивают ситуацию по внешним достижениям, а не по тому, какую роль вещество уже играет в жизни.
Главный тревожный признак связан не с профессией и не с видом напитка, а с потерей свободы выбора. Вечер без алкоголя становится раздражающим, отдых без него кажется неполным, а попытка сделать паузу постоянно переносится. Постепенно увеличивается доза, сокращаются трезвые интервалы, появляются провалы в памяти, утренняя тревога, нарушения сна и необходимость скрывать реальный объём употребления.
Благополучный человек часто объясняет происходящее стрессом и убеждает себя, что зависимость несовместима с успехом. Семья тоже может поддерживать эту иллюзию: отменяет встречи, прикрывает опоздания, берёт на себя последствия конфликтов. Такая компенсация помогает сохранить репутацию, но одновременно откладывает момент, когда проблема будет признана.
Оценивать риск полезнее по последствиям. Если алкоголь регулярно влияет на сон, настроение, отношения, давление, работоспособность или безопасность, это уже основание обратиться к врачу. Особенно показателен повторяющийся сценарий, когда человек обещает ограничиться одной порцией, но выпивает больше, чем планировал, или не может выдержать выбранный период трезвости.
Разговор лучше строить без ярлыков и публичного разоблачения. Стоит называть конкретные факты: изменился сон, участились ссоры, появились пропущенные события, выросла доза. Медицинская консультация нужна не для того, чтобы лишить человека статуса, а чтобы оценить степень риска и подобрать план помощи. Чем дольше внешнее благополучие маскирует зависимость, тем выше цена внезапного кризиса.
Решение прекратить пить важно, но при длительном тяжёлом употреблении резкая отмена может вызвать угрожающее состояние. К наиболее опасным осложнениям относятся судороги, спутанность сознания, галлюцинации и алкогольный делирий. Риск выше при предыдущих тяжёлых отменах, длительных запоях, сопутствующих заболеваниях, травмах головы, беременности, пожилом возрасте и одновременном употреблении других веществ.
Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.