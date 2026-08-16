Семь человек, включая ребёнка, пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

Ещё семь мирных жителей, среди которых один ребёнок, получили ранения в Белгородской области из-за новых ударов со стороны ВСУ. Информацию распространил оперативный штаб региона.

«Женщина с акубаротравмой обратилась в городскую больницу № 2 Белгорода. В посёлке Ракитное FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю — пострадал мужчина», — говорится в сообщении.

Вместе с тем три человека пострадали в посёлке Пролетарский Ракитянского округа, где беспилотник ударил по коммерческому объекту и автомобилю. Пострадавшим 18 и 15 лет диагностировали акубаротравму. Они отказались от госпитализации.

Ранее сообщалось, что в селе Ржевка Шебекинского округа Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль, водитель погиб. Удар пришёлся по машине, за рулём которой находился мужчина. Полученные травмы оказались смертельными. Помимо этого, в Шебекинском округе повреждения зафиксированы у двух предприятий. У строений пострадали фасады и остекление, также был задет грузовой транспорт.