Сальдо сообщил о стабилизации движения по трассе «Новороссия»

Движение по федеральной трассе Р-280 «Новороссия» удалось в целом восстановить, несмотря на попытки ВСУ нарушить транспортное сообщение. Сейчас по сухопутному коридору ежедневно проезжают около семи тысяч автомобилей, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ТАСС.

Почти три тысячи машин из общего потока составляют грузовики. По словам главы региона, такой трафик показывает, что одна из ключевых транспортных артерий юга России продолжает работать.

«Положение на трассе удалось переломить, движение в целом восстановлено», — заявил Сальдо.

Для стабилизации обстановки профильные службы усилили меры безопасности на маршруте. Ранее власти региона сообщали, что движение по «Новороссии» осложнялось из-за регулярных атак беспилотников.

Несколькими днями ранее Сальдо поручил ускорить установку антидроновых сетей на дорогах Херсонской области. По его словам, под угрозой атак остаётся различный транспорт — от коммунальной техники до машин энергетиков и скорой помощи.