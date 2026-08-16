В Турции силовики нашли в квартире ОПГ 200 кг золота на 1,34 млрд лир

Турецкие силовики обнаружили 200 килограммов золотых слитков при обыске по делу преступной группировки Алихана Куриша. Драгоценный металл стоимостью около 1,34 млрд турецких лир нашли по адресу, где разыскивали его беглого брата Хильми Туну Куриша, сообщает Milliyet.

Операцию провели в рамках расследования, которое координирует прокуратура Анкары. Алихана Куриша турецкие СМИ называют лидером группировки и связывают с религиозным сообществом «Сулейманджилар». Сам он уже находится под арестом, тогда как его брат остаётся в розыске.

По данным следствия, происхождение найденного золота установить пока не удалось. Турецкие СМИ также сообщали, что слитки находились не в ювелирном хранилище, как утверждалось первоначально, а на объекте компании Yılmazlar Kimya, которая не занимается торговлей драгоценностями. Сейчас правоохранители выясняют возможную связь ценностей с фигурантами дела и подконтрольными им компаниями.

Всего в рамках операции силовики задержали 38 человек. Суд отправил под арест 32 фигурантов, включая Алихана Куриша, ещё шестерым назначили судебный контроль. Расследование продолжается.

Фигурантов подозревают, в частности, в создании и участии в преступной организации, легализации полученного незаконным путём имущества, мошенничестве в ущерб государственным учреждениям и нарушении налогового законодательства.

В июле турецкая полиция раскрыла крупную сеть интернет-мошенников, через счета которой прошло более $17 млн. Жертвами схемы стали свыше 17 тысяч человек, а по итогам масштабной операции 31 подозреваемого отправили под арест.