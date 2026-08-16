Команде президента США Дональда Трампа перед промежуточными выборами в Конгресс стоит не накалять обстановку в отношениях с Москвой, а вернуться к «духу Анкориджа» — то есть развивать торговлю и общие проекты. Об этом рассказала в интервью ТАСС независимый кандидат в президенты США Дайэн Сэйр.

Она напомнила, что ноябрьские выборы в стране пройдут на фоне усталости общества от военных конфликтов. По её мнению, это заставит администрацию Трампа задуматься, есть ли смысл и дальше идти на обострение с Россией.

«Американцы устали от войны, и это может отразиться на представлении администрации Трампа о том, разумно ли идти на дальнейшую эскалацию противостояния с Россией», — заявила Сэйр.

Она также обратила внимание, что поставки оружия Украине и Израилю вместе с ударами по Ирану сильно сократили американские запасы обычных боеприпасов. О своём выдвижении на выборы 2028 года политик объявила ещё в январе.

Передачу разведданных Киеву для атак по России Сэйр назвала вредным шагом. Разумнее, по её мнению, вернуться к настрою, возникшему на Аляске, и сосредоточиться на взаимной выгоде: торговле, тоннеле под Беринговым проливом и Северном морском пути.

Она предложила публично обязаться не применять ядерное оружие первыми, чтобы снизить напряжённость. При этом она отметила, что замглавы Пентагона Элбридж Колби придерживается обратного мнения о тактическом ядерном оружии, заявляя, что у США «должна быть самая большая дубинка в мире».

Незадолго до этого член Палаты представителей США Анна Паулина Луна отметила позитивную динамику в отношениях Москвы и Вашингтона. По её словам, прогресс прежде всего заметен в дипломатических контактах двух стран. Улучшение она связала в том числе с личными отношениями, которые Трамп выстроил с Путиным, и с работой дипломатов. Луна и раньше выступала за сохранение каналов связи с Россией и весной принимала в Вашингтоне делегацию российских депутатов.