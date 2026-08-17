Пропали прыжки и игры: Как по походке кота понять, что у питомца не «широкая кость», а лишний вес

Когда мы говорим о проблеме перекорма домашних кошек, в первую очередь бросаются в глаза изменения в физическом состоянии питомца. Ветврач интернальной медицины, гастроэнтеролог, нефролог-уролог, пульмонолог Сергей Игольченко рассказал Life.ru, как по походке кота понять, что питомец переедает.

Как правило, речь идёт о значительном превышении нормальной массы тела — на 20, 30, а иногда и все 40 процентов. При этом у кота начинает значительно провисать живот, а общая походка становится затруднённой и более неуклюжей. Кроме того, из жизни животного практически полностью пропадают прыжки, активные игры и прочие привычные виды активности, что служит первым тревожным звонком.

Что касается внешних признаков, то рёбра у такой кошки совершенно не прощупываются и не видны визуально, а при взгляде сверху силуэт животного начинает напоминать плотный бочонок. Стоит подчеркнуть, что наличие еды в свободном доступе для кошек является обязательным условием с физиологической точки зрения, однако если мы имеем дело с уже набранным лишним весом, общий суточный калораж необходимо снижать.

Важно понимать, что ожирение у кошек — это не просто эстетический недостаток, а серьёзный медицинский фактор, который приводит к целому ряду проблем со здоровьем. В частности, речь идёт о критической нагрузке на суставы, избыточном напряжении сердечно-сосудистой системы и общей детренированности мышечного корсета. По этой причине разработкой стратегии похудения должен заниматься исключительно ветеринарный врач-диетолог. Сергей Игольченко Ветврач интернальной медицины, гастроэнтеролог, нефролог-уролог, пульмонолог

Эксперт предупреждает, что быстрое или экстремальное ограничение в питании для кошек может быть смертельно опасным — у них может развиться липидоз печени, и этот процесс зачастую необратим.

Не стоит забывать, что помимо грамотной работы с рационом крайне важно вернуть в повседневную жизнь кошки физическую активность: постепенно вводить игровые упражнения, стимулировать охотничьи инстинкты и поощрять движение.

Влажный корм вполне можно давать вместе с сухим, и многие диетологи даже рекомендуют такое сочетание для лучшего насыщения и водного баланса. Однако здесь есть важное условие — составы этих кормов должны совпадать по ключевым показателям (белки, жиры, клетчатка), чтобы не нарушать общий баланс нутриентов и не сбивать рассчитанную диету.

Возвращение с дачи может обернуться для кошки или собаки стрессом и ухудшением самочувствия, поэтому хозяевам стоит внимательно следить за их поведением и здоровьем. Life.ru рассказывает, как помочь питомцу снова привыкнуть к квартире.