Небо над колумбийским Галерасом окрасилось в ярко-красный цвет

Ярко-красные и пурпурные облака окрасили небо над муниципалитетом Галерас в колумбийском департаменте Сукре. Необычное явление местные жители наблюдали вечером 13 августа, а впечатляющие кадры быстро разлетелись по соцсетям.

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На видео и фотографиях облачный слой буквально светится насыщенными алыми и малиновыми оттенками. В это время в районе Галераса наблюдалась сильная гроза с электрическими разрядами, сообщают местные аккаунты, публиковавшие кадры.

Несмотря на почти фантастический вид, красные облака могут иметь вполне естественное объяснение. На закате солнечному свету приходится проходить через более толстый слой атмосферы: синие и фиолетовые оттенки сильнее рассеиваются, а красные и оранжевые достигают наблюдателя. Водяной пар, пыль и другие частицы в воздухе способны дополнительно усиливать красное свечение неба.

Необычный закат произошёл через три дня после мощного землетрясения в Колумбии. 10 августа подземный толчок магнитудой 7,4 был зарегистрирован возле Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко на глубине 103 километра. Геологическая служба Колумбии назвала его самым сильным землетрясением в стране в XXI веке.

Ранее число погибших при этом землетрясении выросло до 265 человек. Эпицентр находился в районе Сан-Хосе-дель-Пальмар, а сильные толчки ощущались на значительной части территории Колумбии и в соседних государствах.