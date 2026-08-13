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12 августа, 22:57

Число жертв землетрясения в Колумбии достигло 265

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / somkanae sawatdinak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / somkanae sawatdinak

По меньшей мере 265 человек погибли в результате мощного землетрясения в Колумбии. Об этом сообщил президент страны Абелардо де ла Эсприэлья.

Кроме того, ещё 3 494 человека получили ранения. Число пропавших без вести достигло 496.

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Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа. Эпицентр располагался рядом с муниципалитетом Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Сильные подземные толчки ощущались практически на всей территории Колумбии, а также в соседних государствах. Власти страны объявили режим стихийного бедствия национального масштаба.

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Артём Гапоненко
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